Министр Фальков рассказал, какие вызовы стоят перед Россией в науке

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В России надо многое изменить, чтобы еще больше улучшить свои позиции в науке.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков поделился в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным своим впечатлением от II Конгресса молодых ученых в Сочи.

«Это длинный долгий путь, надо понимать, причем это работа системная, за месяц или за два невозможно обеспечить и достичь эту цель. Мы понимаем, безусловно, что этот масштаб цели, ее постановка давно назрели», — отметил министр.

Он пояснил, что для этого надо многое изменить: значительно повысить качество подготовки кадров, верить в свои силы, иметь целую систему серьезных компетенций, в том числе в критических областях, несколько лет последовательно, серьезно работать.

«Если мы возьмем разные предметные области, научную область, технологические области, у нас разного рода заделы есть и разного рода вызовы. Потому что биология или ядерная энергетика, или фармацевтика, или сельское хозяйство, — это все нельзя одно к другому приравнять. Где-то мы чуть лучше выглядим, где-то по-другому выглядим. Здесь нужна кропотливая системная последовательная работа. Но это задача решаемая», — рассказал политик.

Фальков также объяснил чем отличается II Конгресс молодых ученых от многих других мероприятий.

«Средний возраст тех, кто присутствовал в зале сегодня на пленарном заседании — 29 лет. Люди, которые верят в себя, в свою страну, имеют хорошее образование и готовы решать задачи, которые перед нашей страной стоят», — заключил министр.

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