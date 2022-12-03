Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

Статья 198 УК РФ предусматривает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Но легко ли доказать вину?

Недавно стало известно о том, что счета российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* были заблокированы на территории России.

Многие СМИ писали о том, что у Галкина* имелись доходы, с которых он не платил налоги.

Адвокат Владимир Постанюк в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, чем грозит знаменитому артисту неуплата налогов в РФ.

По его словам, человека могут обвинить в преступлении (уклонение от уплаты налогов), только если докажут, что он делал это умышленно.

«Когда мы говорим о нашем артисте, как Галкине*, который ездит по миру, совершает концерты, в другой стране — одного этого недостаточно для того, чтобы делать вывод, что он уклоняется от уплаты налогов», — считает адвокат.

Адвокат напомнил, что если вовремя не заплатить налоги в России — существуют установленные государством санкции в виде пенни. Если речь идет о больших гонорарах, то и пенни будут большие.

«Статья 198 УК РФ предусматривает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы. Но для того чтобы говорить о наличии признаков данной статьи необходимо установить, что данный человек не просто не заплатил налоги вовремя, а целенаправленно уклоняется от уплаты налогов», — заключил эксперт.

Также Постанюк добавил, что если даже человек уклоняется от уплаты налогов, и это установлено в ходе следствия, но он добровольно погасит задолженность, то, соответственно будет освобожден от уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Максима Галкина* можно было считать завидным женихом еще в молодости: от родителей, ушедших в начале 2000-х, ему досталась трехкомнатная квартира у метро «Новые Черемушки» стоимостью в 45 миллионов рублей, а еще — двушка на Плющихе за 24 миллиона.

* — признан в России иноагентом.