Каждый боец на счету: РФ делает все, чтобы не допустить гибели солдат на Украине

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские войска придерживаются особой тактики, которая приносит успехи при минимальных потерях.

Российские войска несут минимальные потери в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике.

Военный рассказал, что российская сторона ведет грамотную тактику, благодаря которой продвигается не очень быстро, но бережет жизни своих солдат.

«Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали, исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава», — отметил собеседник агентства», — объяснил разведчик.

Он добавил, что психологическое состояние бойцов находится в норме, они сами рвутся в бой и верят в свою победу. Однако прежде чем атаковать улицы и жилые дома, они направляют силы на уничтожение убежищ украинских военнослужащих, а также разрушают технику врага.

«Мы уже здесь в курсе, как они двигаются, сначала изучаем их высадки, движение техники — во сколько, что, где они передвигаются»», — отметил спецназовец.

По словам российского разведчика, украинские позиции «равняют с землей» минометы и гранатометы, и только после этого военные приступают к штурму. Благодаря такой стратегии удается сократить жертвы россиян до минимума. Собеседник агентства подчеркнул, что ничего не «приукрашивает».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинских военных заваривают в танках.