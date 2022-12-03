«Череда смертей»: что известно о таинственной гибели легенды баскетбола Жармухамедова

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Спортсмен рассказал о пугающей «магии чисел» в российской баскетбольной сборной 1972 года.

Спортсмен Александр Ряполов, сыгравший Алжана Жармухамедова в кино сообщил о таинственной череде смертей в баскетбольной сборной России 1972 года. Подвиг команды, которая завоевала «неамериканское» золото на Олимпийских играх в Мюнхене восстановлен в фильме «Движение вверх».

33-летний Ряполов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что многих участников тех событий связывает пугающая «магия чисел». По его словам, 3 октября была годовщина смерти сразу двух Беловых. Александр и его сын Сергей скончались в один день с разницей в 35 лет. Но это было только началом трагической цепочки.

«Два года назад 3 декабря скончался Александр Белов — сын Сергея Белова, который был постановщиком баскетбольного матча. Это был мой близкий друг. Мы сегодня должны были собраться на поминки, мы должны были вспомнить Александра Белова, а сегодня умирает Жармухомедов», — отметил профессиональный спортсмен.

По словам Ряполова, странным является то, что наследники Белова ушли из жизни в одну и ту же дату с двумя игроками сборной СССР.

«То есть, Сергей Белов — с Александром Беловым из той сборной, а Саша Белов — его сын умирает в один день с Жармухомедовым», — добавил баскетболист.

Сыгравший Жармухамедова Ряполов выразил благодарность покойному Саше Белову, которому удалось запечатлеть подвиг его отца в 1972 году в виде постановки всех баскетбольных моментов в фильме. Он также выступал консультантом по поведению и характеру чемпионов, ведь многих знал лично.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошло знакомство Ряполова и Жармухамедова перед началом съемок.