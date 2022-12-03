Президент Франции Макрон заявил о желании встретиться с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Такие планы политик озвучил после беседы с гендиректором МАГАТЭ Мариано Гросси.

Президент Франции Эмануэль Марон заявил о планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Эту информацию политик озвучил после беседы с гендиректором МАГАТЭ Мариано Гросси.

Макрон уточнил, что главной темой запланированной встречи станет ситуация вокруг Запорожской АЭС.

«Я намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить, в особенности, ситуацию с гражданской атомной энергетикой», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1, поделившись фрагментами передачи в своем аккаунте в Twitter.

Макрон также заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России.

Между тем в России пока никак не комментировали планы французского президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов, что у Владимира Путина в графике нет телефонного разговора Эммануэлем Макроном.

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