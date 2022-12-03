Войска РФ за сутки уничтожили почти 200 боевиков ВСУ на четырех направлениях

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВСУ предприняли попытку выдвинуться в направлении Куземовки в ЛНР.

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. В Минобороны сообщили об отражении атак по всем направлениям.

«Украинские войска несколько раз пытались восстановить свое положение в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР. Российским подразделениям удалось их остановить», — говорится в сообщении.

За сутки было уничтожено до 60 украинских военных, два танка и пять боевых бронированных машин.

Также российские артиллерия и авиация не дали солдатам ВСУ организовать наступление в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

Более того, военные Украины попытались выдвинуться в направлении Куземовки в ЛНР. Авиация отбила атаку: уничтожено до 60 солдат ВСУ, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток перейти в контратаку в районе Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР. Все это было отброшено: среди потерь противника: более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные ударили по иностранным наемникам в ДНР.