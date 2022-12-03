Режиссер Фокин об особых качествах покойного Шадрина: «Всегда в жесткой борьбе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

Культурный деятель умел делать то, что многим сейчас не под силу.

Режиссер, актер и педагог Валерий Фокин вспомнил о самых необычных качествах своего друга и коллеги Валерия Шадрина, культурного деятеля и гендиректора Международного театрального фестиваля имени Чехова. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Собеседник отметил, что Шадрин — один из немногих, кого можно без преувеличения назвать выдающейся личностью. За что бы ни брался, все доводил до ума. И конечно, главным делом жизни для него был театр.

«Его биография абсолютно выдающаяся: он, еще будучи на посту председателя комитета культуры в Москве, до перестройки, в очень непростые времена, в очень непростой ситуации защищал всегда театр и всегда старался помочь спектаклям, их выходу, их продвижению и всегда был в борьбе. В жесткой борьбе, цензурной борьбе — и с министерством, с горкомом партии и прочими всякими инстанциями, всегда пытался найти лазейку и защитить театр. Я это очень хорошо помню, потому, что неоднократно с ним тогда встречался и неоднократно он помогал и театру „Современник“, и моим спектаклям на выходе», — подчеркнул Фокин.

Но большой неожиданностью для режиссера стала находчивость Шадрина в постперестроечный период. Тогда культура переживала непростые времена — кто-то не смог подстроиться под новую эпоху, кто-то не захотел, но это не про Валерия Ивановича.

«Этот чиновник, абсолютно, конечно, по своей формации, радикально новаторский, желающий перемен, активно включился в процесс перестроечный. Но мало того, что включился, он стал одним из самых активных деятелей вообще театрального движения того времени. Благодаря его поддержке, благодаря его усилиям, его работе был создан Союз театральных деятелей СССР, потом — Международная конфедерация театральных союзов и, наконец, Международный чеховский фестиваль, самых известных в стране», — добавил режиссер.

Кроме того, благодаря Шадрину, страна узнала новые имена и коллективы, о которых даже в культурной среде большинство не подозревало.

«Он дал возможность российскому зрителю, всем нам увидеть эти спектакли — от экспериментальных до традиционных, от экзотических, до совершенно неожиданных камерных, любых. От Японии до Америки», — вспоминает Фокин.

А еще, уверен собеседник, Валерий Шадрин — яркий пример для современного поколения, которое в нынешней ситуации часто не может четко сформулировать свою логику и позицию.

«Он был принципиальным человеком — в самых тяжелых условиях он всегда отстаивает театральную правду, ставил выше всяких трудностей дело театра. Это был великий человек», — заключил Валерий Фокин.

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