«Слышны крики»: разведчик рассказал, что украинских военных заваривают в танках

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Военные из России множество раз находили танки ВСУ, заваренные со всех сторон, дабы не дать экипажу покинуть кабину во что бы то ни стало.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные своими командирами в своих же танках, медленно едут сдаваться российским военным, отворачивая пушку и выстукивая изнутри по броне сигнал SOS. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков отворачивают башню назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS», — рассказал разведчик.

По его словам, военные из России множество раз находили танки ВСУ, заваренные со всех сторон, дабы не дать экипажу покинуть кабину во что бы то ни стало.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прямо во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным военный попал под обстрел ВСУ.