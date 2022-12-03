«Купил Twitter и подставился»: политик объяснил, зачем Маск «хоронит» Байдена

Политик Станкевич: влияние Илона Маска на власть США будет возрастать год за годом

Фото, видео: www.globallookpress.com; Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

«Битва» миллиардера и политика — это не личные «разборки», а противостояние лидеров разных поколений и формаций.

Конфликт между миллиардером Илоном Маском и президентом США Джо Байденом становится все более очевидным и острым. В октябре Белый дом заподозрил основателя Space X и Tesla ни много ни мало в угрозе нацбезопасности и планирует в связи с этим организовать проверку его предприятий.

Маск в свою очередь все откровеннее демонстрирует поддержку республиканцев, а теперь и вовсе решился атаковать лично Байдена. Нынешний владелец Twitter разместил на своей странице ссылку на новую публикацию о скандальной истории с ноутбуком сына главы государства Хантера Байдена и прокомментировал ее словом «приступим».

По мнению политолога Сергея Станкевича, «битва» Маска и Байдена — это не просто их личные «разборки», а противостояние лидеров разных поколений и формаций.

«Значение Маска будет возрастать, потому что есть огромный запрос на политиков, преодолевающих традиционный двухпартийный конфликт. Все больше избирателей, особенно молодых, видят, что этот конфликт между республиканцами и демократами бессодержателен с точки зрения XXI века. Нужны люди будущего типа Маска, которые должны помочь сформироваться новой политической элите вместо старой двухпартийной», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

По мнению Станкевича, преимущество явно на стороне Маска, потому что у него есть главный ресурс, которого нет у Байдена, — время. Кроме того, Байдену сейчас надо думать совсем о других вещах, а не о борьбе с явно поднимающимся Маском, уверен эксперт.

«У Маска хорошая перспектива, а Байдену есть смысл подумать, как его партии не потерять Белый дом в 2024 году. Времени мало», — отметил Станкевич.

Он уверен, что с финансовой точки зрения администрации действующего президента США будет сложно «подобраться» к миллиардеру, поэтому Белый дом попытается, скорее всего, ограничить активность Маска в средствах массовой коммуникации.

«Тем более что он неосторожно купил Twitter и подставился, потому что в США назревает законодательная атака на крупные интернет-платформы. Считается, что они имеют слишком много влияния в обществе и их надо ограничить», — пояснил Станкевич.

Политолог считает, что Маску, в свою очередь, для успешного продвижения на политическом поприще необходима поддержка сильного политика, которым мог бы стать также набирающий сейчас вес республиканец Рон Десантис.

«Маск хочет привнести в американскую политику рационализм и устремленность в будущее, а вовсе не какие-то такие балаганные архаичные идеи. Я думаю, что победный тандем мог бы возникнуть, если бы Рон Десантис баллотировался в президенты, а Маска взял вице-президентом. Вот это был бы очень серьезный выстрел со стороны республиканской партии», — заключил Станкевич.

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