Богомолов на фоне разъездов Собчак посоветовал отправиться вглубь России на поезде

Эльвира Михеева 675

Богомолов на фоне выездов Собчак за границу назвал идеальный способ путешествий по России

Богомолов на фоне разъездов Собчак посоветовал отправиться вглубь России на поезде

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

Тема:
Специальная военная операция России

Супруг светской львицы предлагает черпать вдохновение на просторах России.

Режиссер Константин Богомолов на фоне информации о заграничных путешествиях по миру его супруги Ксении Собчак назвал идеальное место в России. Туда, по мнению артиста, стоит ехать за вдохновением. Особенно тем, кто любит классику и горячительные напитки. В итоге получится идеальный «коктейль» для наслаждения.

«В следующий раз, когда вам понадобится отправиться через всю страну, например, в Сибирь, вопреки экономии времени, выберите поезд. Возьмите в дорогу любимый классический труд и главный секрет душевных разговоров — бутылку водки», — посоветовал театральный деятель в соцсетях.

Он уверен, что если обстановка будет располагать, среди спутников обязательно найдется человек, который напомнит знаменитого персонажа, а может, кто-то расскажет свою интерпретацию хорошо знакомой истории.

«Уверяю вас, что в процессе преодоления Транссиба и знакомства с вашими спутниками, вы начнете узнавать в них кого-то из героев, читаемой вами книги. А если обстановка будет располагать, <…> возможно, вам и вовсе поведают готовую интерпретацию хорошо знакомой истории», — полагает супруг светской львицы.

Правда, не все подписчики разделили идею режиссера. Одни поинтересовались, куда же отправиться им, если они и так живут в Сибири, другие пристыдили его за пропаганду алкоголизма. Кто-то иронично заметил, что в режиссере наконец «проснулся» гений, некоторые увидели в его словах промысел Ксении Собчак, которая сейчас в поисках идеального места для жизни за границей на фоне обрушившихся на нее неприятностей. А есть и те, кто посоветовал Константину начать с себя — поезд, Сибирь, холод, вдохновение…

«Какой гений проснулся в вас, господин Собчак»;

«Чувствуется рука жены»;

«Приезжайте в Томск. Есть сценарий для вашего спектакля. И не один»;

«А сами так пробовали?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сменившая имидж Ксения Собчак вышла на публику с декольте и без Богомолова.

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