МИД РФ: Россия готова полностью заменить украинское зерно на рынках

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Продовольственная безопасность станет главной темой обсуждения на экономическом саммите летом 2023 года в Петербурге.

Россия готова бесплатно передать 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам, а также поставлять зерно вместо Украины всем заинтересованным странам по приемлемой цене. Об этом заявил посол по особым поручениям, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

«Российское руководство рассматривает развитие связей с африканским континентом как стратегическую задачу внешней политики», — отметил он в интервью Newsweek.

По словам дипломата, продовольственная безопасность будет обсуждаться на экономическом саммите летом 2023 года в Петербурге. Озеров подчеркнул, что Россия готова выполнять обязательства по экспорту сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров первой необходимости.

Представитель российского МИД надеется, что форум даст новый импульс развитию отношений России со странами Африки. Озеров подчеркнул, что это будет соответствовать интересам жителей самого «черного континента», которых давно не устраивает помощь Всемирного банка и МВФ.

«Это озвучивают сами африканцы, которых все меньше устраивают финансовые подачки, а также жесткие условия кредитования Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые мешают Африке приступить к масштабной индустриализации и полностью извлекать выгоду из ее огромных природных ресурсов и человеческого капитала», — отметил дипломат.

По словам Озерова, попытки Запада навести в Африке свой порядок лишь привели к новым конфликтам, кризисам в экономике, расцвету торговле людьми и наркотиками. Поэтому доверие к западным «партнерам» в регионе падает, Африка «пробуждается, становится отдельным самодостаточным полюсом и больше не хочет навязываемых извне моделей развития, ценностей или этических стандартов, заявил дипломат.

Ранее замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сообщил, что Российская Федерация подтвердила продление зерновой сделки на 120 дней. Он подчеркнул, что сделка носит пакетный характер. Это означает, что договоренность включает в себя не только вывоз украинского зерна, но и беспрепятственный вывоз российских удобрений и продовольствия.

Незадолго до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал продление зерновой сделки и подчеркнул, что организация окажет необходимую поддержку России, чтобы экспорт зерна и продовольствия был налажен и действовал без каких-либо затруднений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой профильной комиссии союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Мазепиным рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями.