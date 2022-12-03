В Twitter раскрыли детали скандала с ноутбуком сына Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Democratic National Convention v

Нынешний владелец соцсети Илон Маск прокомментировал публикацию: «Приступим».

Бывшие владельцы Twitter приняли чрезвычайные меры, чтобы перед выборами в 2020 году не получила огласки история с похищенным ноутбуком сына действующего президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщил журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы Twitter.

Репост публикации Таибби разместил на своей странице нынешний владелец Twitter Илон Маск с комментарием: «Приступим». Ранее миллиардер пообещал обнародовать данные о роли соцсети в скандале с ноутбуком Хантера Байдена.

«Twitter приняла чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что (эта информация) может быть „небезопасной“. Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например, в отношении детской порнографии», — говорится в маетриал Таибби.

Журналист утверждает, что Twitter удовлетворяла запросы о проверке контента как со стороны предвыборного штаба Джо Байдена, так и от администрации прежнего президента Дональда Трампа. При этом, подчеркивает Таибби, у руководства соцсети были более тесные контакты с демократами, чем с республиканцами.

Незадолго до президентских выборов в США, в октябре 2020 года, New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, якобы найденной в ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию жесткого диска и передал ее Руди Джулиани — бывшему мэру Нью-Йорка и адвокату экс-президента США Дональда Трампа. Позднее ноутбук изъяла ФБР. По данным Daily Mail, обнаруженные на нем фото могут свидетельствовать о причастности Байдена-младшего к наркобизнесу, проституции и торговле людьми.

В сентябре в США вышел скандальный фильм про Хантера Байдена. Продюсер Фелим Макалир заявил, что фильм «полон реальных историй, махинаций и коррупции в некоторых очень странных местах». А сценарист картины Брайан Годава утверждает, что использовал диалоги из реальных инцидентов, документов, расшифровок стенограмм или электронных писем, о которых сообщалось в СМИ. Также, по его словам, многие реплики были взяты из настоящих электронных писем Байдена-младшего с его ноутбука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сыну президента США Хантеру Байдену могут предъявить обвинение по уголовным статьям за налоговые преступления и дачу ложных показаний, связанных с покупкой оружия. Расследование в отношении Байдена-младшего началось еще четыре года назад.