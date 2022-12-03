Разбивай копилочку: журнал грозит Монеточке судом за ее аватарку с их логотипом

Российский журнал «Лиза» пригрозил Монеточке судом за ее аватарку с их логотипом

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Сбежавшая из России вскоре после начала спецоперации певица не в первый раз попадает в скандал, связанный с авторским правом.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) получила от российского женского журнала «Лиза» претензию с просьбой удалить с аватарки в социальной сети их товарный знак. В противном случае издание будет вынуждено обратиться с исковым заявлением в суд. Об этом Монеточка рассказала публике на своей странице в интернете.

«Я не обижаюсь, потому что мы ни о чем с этой компанией не договаривались. Это нормально, что они не хотят со мной ассоциироваться», — призналась знаменитость.

После получения претензии Монеточка удалила логотип компании и признала свою вину. Похожим мирным путем не удалось урегулировать другой конфликт, связанный с авторским правом.

Весной Басманный суд Москвы потребовал певицу оплатить штраф в размере полумиллиона рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за плагиат его песни «Женщина, я не танцую». Исполнительница полностью скопировала мелодию композиции, но добавила свой текст и по-другому назвала трек: «Мама, я не зигую».

Костюшкин долго добивался того, чтобы артистка выплатила положенное. Она скрывалась так долго, что ее объявили в розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Монеточка грустила, что не может родить в России.