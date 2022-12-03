«Хотела незаметно»: Киркоров рассекретил приезд Ани Лорак в Россию

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / idadostman

Месяц назад находилась в Испании. Но после продолжила скрывать, где именно она находится. Поп-король случайно вскрыл все карты.

Ани Лорак, которая на протяжении семи месяцев после начала спецоперации по защите Донбасса хранила молчание и не выходила на связь, лишь в последнее время стала делиться новостями из своей жизни. Однако, если еще недавно она была в Испании, то на днях вернулась в Россию. Но о своем визите решила умолчать. Сдал с потрохами ее коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров.

Поп-король отмечал 11-летие дочери Аллы-Виктории. На торжество было приглашено много звездных гостей. Взяв микрофон, Киркоров сообщил — за праздничным столом сидит Лорак.

«В последнюю минуту прибыла Ани Лорак. С нами Ани Лорак, ребята!» — сказал Киркоров.

Кто-то за столом заметил, что Лорак просила же о своем визите не распространяться, хотела тихонько приехать в Россию и поздравить именинницу.

«Да, тихонько», — засмеявшись, ответила Лорак.

При этом певица помимо того, что сама не сообщила о своем визите, на торжестве старалась не попадаться в объективы камер.

К слову, Лорак с начала спецоперации молча перестала давать концерты в России, за что и поплатилась. Не дождавшиеся из ее уст критики в адрес РФ сначала певицу внесли в список нежелательных персон на Украине, потом в родных Черновцах добились демонтажа ее именной звезды. А недавно стало известно о том, что украинские власти лишили ее квартиры в Киеве, которая оценивается в полтора миллиона долларов!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о желании Светланы Лободы продолжать исполнять песни на русском языке, несмотря на осуждения России.

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