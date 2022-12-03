Польский спецназ, подчиняющийся НАТО, высадился под Днепропетровском

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Военные прибыли на территорию с целью выявления людей, помогающих России.

Переодетый в украинскую форму спецназ Польши высадился в Днепропетровской области в городе Марганец. Об этом российским силовым структурам рассказали источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По их данным, польское подразделение подчиняется командованию НАТО.

«Основная задача у них — проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, «пособническую помощь России», — рассказали РИА Новости военные России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Вместе с тем на Украину продолжают отправлять иностранных наемников. Так, в Минобороны РФ в конце ноября сообщили о ликвидации почти 200 боевиков под Харьковом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех категориях иностранных наемников на службе у киевского режима.