«И без Голливуда проживем!»: Сухоруков призвал показывать больше советских фильмов

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

С весны российские кинотеатры перестали показывать голливудские фильмы. Но знаменитость в этом проблемы не видит — сплошь возможности!

Народный артист РФ Виктор Сухоруков уверен — у россиян есть большой интерес и потребность в отечественном кино, поэтому в кинотеатрах по всей стране надо больше демонстрировать именно такие картины. Помимо показа культового кино, необходимо находить в затерянных архивах неизвестные шедевры и транслировать их зрителям.

«Огромное есть количество фильмов из далека-далека, с 1967 года, к примеру, но их люди пересматривают в интернете, на видео. Я бы вообще пропагандировал не популярные фильмы, оцифрованные, а именно неизвестные, потаенные, затерянные в архивах, и случайно сохранившиеся от огня и воды», — заявил артист 5-tv.ru на премии «Событие года» от журнала «КиноРепортер».

В качестве примера он вспомнил немой фильм под названием «Кружево» от режиссера Сергея Юткевича. Картина повествует о жизни рабочей молодежи конца 1920-х годов.

«Посмотрите, и вы ахнете от того, какой это шедевр. И таких шедевров у нас в кинематографе много! Без всякого Голливуда», — добавил он.

Но даже если не все отечественные фильмы понравятся публике, все равно необходимо давать право выбора. А дальше зритель уже сам определиться, чтобы он хотел вновь и вновь пересмотреть, а к чему душа не легла, считает актер.

«Кино хочется вернуть из индустрии в искусство. Но это не от актеров зависит», — заключил Сухоруков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким еще фильмам у россиян лежит душа.