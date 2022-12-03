«Ты не пройдешь!»: как защитить свой аккаунт в сети от взлома мошенников

Основные правила, следуя которым, мошенники не взломают ваш аккаунт в сети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

Цифровая гигиена важна так же, как и личная. Уверены, что ваша страница в соцсети под надежной защитой?

Интернет-злоумышленники не дремлют и все еще пытаются умыкнуть личные данные, деньги и важные переписки россиян. Взлом личных страниц пользователей — это один из инструментов, которые активно применяют сетевые мошенники.

Сообщения зачастую рассылают большому числу людей. Аккаунты взламываются для того, чтобы попросить помощи у друзей пользователя. Весь расчет на то, обыватели не станут обращаться с заявлением в полицию из-за небольшой суммы.

Человек может перейти по небезопасной ссылке и ввести свои данные на фишинговой странице авторизации. Как не дать себя обмануть?

использовать сложный пароль;

использовать двухфакторную аутентификацию;

сделать профиль закрытым;

установить антивирус на всех устройствах;

переодически проверять «последнюю активность» или «активные сеансы» в браузерах.

Насторожиться стоит, если вас просят незамедлительно перейти по ссылке, переслать деньги, запугивают или делают щедрое предложение. Помните, что несанкционированный доступ к чужому аккаунту уголовно наказуем в Российской Федерации.

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