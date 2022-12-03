Увел у миллиардера: на кого футболист Смолов променял внучку Бориса Ельцина

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Вместе с родственницей первого президента России спортсмен встречался три года. Поговаривали, скоро пара узаконит отношения.

Стало известно, на кого футболист Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву. Новой избранницей оказалась «первая вице-мисс России-2018» Виолетта Тюркина, которая до встречи со спортсменом была в отношениях с миллиардером Дмитрием Мазепиным, пишет 7Дней.ru.

Смолов и Юмашева были вместе три года. Футболисту на момент знакомства было 29 лет, а родственнице первого президента России всего 17 лет. Но возраст для молодых не стал преградой. Все эти годы пара не подтверждала роман, но вместе они выходили в свет, много путешествовали и по слухам планировали пожениться. Но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Виолетта Тюркина, I Вице-мисс Россия-2018. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Теперь свое тепло, нежность и заботу Смолов дарит Тюркиной. О девушке известно немного. Ей 24 года, она родилась в Белгороде, училась в Испании, там же и окончила школу. Еще во время участия в конкурсе многие отмечали, что Тюркина в совершенстве владеет испанским и английским языками. Эффектная блондинка увлекается спортом, катается на сноуборде и серфе.

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