«Мы просто блевали»: Сати Казанова раскрыла страшную зависимость Виктории Бони

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Экс-участница «Дома-2» в последние годы активно среди своих фанатов продвигает так называемый ретрит, избавляющий человека от любых заболеваний. Казанова же рассказала об обратном эффекте от него.

Певица Сати Казанова раскрыла суть увлечения Викторией Боней неких ретритов, в ходе которых экс-участница «Дома-2» употребляет аяуаски — мексиканский галлюциногенный напиток, который запрещен в России. Телеведущая преподносит свое хобби, как лучшее лекарство от всех болезней, однако певица убеждена — у Бони зависимость.

Казанова рассказала, что Боня увлекаться шаманскими обрядами стала еще 12 лет назад. Вместе с ней этим заинтересовалась и певица. Но, поняв какой негативный эффект несет в себе «целебный» напиток, отказалась от пагубного пристрастия.

«Мы просто, извините за подробности, блевали. Это почти обязательная часть. Практика, в которую входит рвота, такое себе. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: „Господи, когда это закончится?“ Это был один из худших опытов в жизни», — вспомнила Казанова в беседе с Лаурой Джугелией в ее авторской программе на YouTube-канале.

Певица Сати Казанова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Но Боня с тех пор так и продолжает практиковать странные обряды и убеждать всех — напиток по-настоящему лечебный.

«Это уже наркомания. Не верю, что, употребляя любое вещество, можно по-настоящему достичь просветления, самореализации и уж тем более богореализации», — отметила Казанова.

В заключение Сати Казанова еще раз предупредила Викторию Боню об опасности, рассказав, что и среди ее знакомых есть те, кто столкнулся с серьезными проблемами после шаманских обрядов и употребления сомнительного напитка.

«Это все наркотики. Боня может со мной поспорить, пожалуйста. Но у меня есть знания, которых у нее нет. У травы есть сознание. Аяваска, кактус, лягушка — вещи с определенным уровнем сознания. И вот вопрос, чье сознание выше: у травы, лягушки или человека?» — добавила знаменитость.

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