«Проклятья прошлого»: экстрасенс объяснил частые пожары на одних и тех же улицах

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По словам эксперта, несчастья могут преследовать целые улицы и деревни. Причину строит искать в истории мест и магических воронках.

Огонь — безумно завораживающая и опасная стихия. Она позволяет жить, согревает, но может быть и смертельно опасной. Экстрасенс Андрей Харрис в беседе с 5-tv.ru рассказал, почему одно место или улица могут постоянно привлекать пожары, а их жители находятся в опасности.

Эксперт объяснил, что существует три категории причин, привлекающих огонь. Первая из них — гиперактивность людей. По его словам, многие спальные районы строятся неправильно, при их планировании нарушаются главные принципы циркуляции энергии, и она попросту застаивается.

«К примеру: рядом метро, транспортный пересадочный узел, большое количество домов, где живут люди. Вся эта энергия циркулирует, настаивается, а рядом нет леса или озера, куда бы могла скидываться негативная энергия. В итоге это все аккумулируется и превращается в силы огня», — прокомментировал мастер оккультных наук.

Второй причиной Харрис назвал негатив. Он отметил, что в современном мире зависть стала привычкой. Большое скопление людей на маленькой площади может провоцировать частые ссоры, а существуют целые районы, где местные живут неблагоприятно. Их отрицательная энергия скапливается и принимает вид природной катастрофы.

«И третья причина, наверное, самая интересная, ее корни уходят далеко в древность. Важно понимать историю места, и что здесь было. Потому что мы можем столкнуться с двумя вещами. Первая — это негативная карма места. К примеру, была какая-то деревня, где жили люди и, например, во время войны или какого-то побоища всю деревню убили. Либо же была эпидемия какой-то болезни, которая выкосила всех жителей, тем самым сформировав негативную воронку», — поделился эксперт.

Экстрасенс добавил, что кто-то в далеком прошлом мог в порыве гнева выкрикнуть фразу: «Да горите вы все синем пламенем», чем навлек духов огня и проклял место. По его словам, причина может скрываться в том, что на территории частных пожаров находилось ритуальное капище, или работали древние колдуны и ведьмы.

«Часто они ставили на такие места защиту. Сама простая защита ставится на четырех элементах: огонь, вода, воздух земля, В России очень любили огонь, могли ставить специальные руны, специальные знаки, которые, если поискать, можно найти в земле. Такие места могут давать излишние огненные вспышки», — подчеркнул Харрис.

Ранее 5-tv.ru писал, что на улице Генерала Белова случилось два пожара за последние полгода.