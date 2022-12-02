Подкалывающий журналистов Лукашенко сам хотел стать сотрудником СМИ

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Тем не менее политик решил послушаться будущую тещу и пошел сдавать экзамены по истории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что на самом деле мечтал о совершенно другой профессии.

На одном из совещаний политик признался, что стать историком его заставила теща.

«Да не видел я себя историком, теща заставила. Я хотел быть журналистом. На факультет журналистики готовился. Теща сказала: «Нет, не надо этого. Ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены», — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что все же благодарен ей за настойчивость. Ведь именно выбранное образование позволило ему впоследствии заняться политикой.

Известно, что в общении с журналистами Лукашенко часто подкалывает сотрудников СМИ. Нередко на пресс-конференциях он шутит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как белорусский лидер Александр Лукашенко раскрыл правду о дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Республики признался, что не знает никакого другого человека, которому мог бы также, всецело доверять.