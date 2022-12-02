Основатель премии «Событие года» Лемешева: людям нужно душевное семейное кино

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Экспертный совет объявил имена лауреатов премии «Событие года».

Журнал «КиноРепортер» отметил круглую дату и назвал имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевиденья. Свой десятый день рождения издание отметило на сцене кинотеатра «Иллюзион».

Эксперты в рамках премии оценили художественный уровень фильмов, игру звезд киноиндустрии и работу представителей телевиденья. Хозяйкой мероприятия традиционно выступила основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева. Организатор церемонии ответила на вопрос о том, что зритель ждет от кинопроизводства в наступающем году.

«В связи с тем, что происходит вокруг очень нужно душевное семейное кино. И этот год это показал <…> Я очень надеюсь, что проект будет набирать обороты и помогать людям выживать в стрессовых ситуациях», — подчеркнула главред журнала.

Лемешева также рассказала, что за прошедший год появилось много подросткового кино и сериалов о проблемах молодежи. По ее словам, это направление еще будет набирать обороты благодаря финансовой поддержке государства и внимания со стороны аудитории.

Актер Андрей Мерзликин был признан «Актером года» за работу в сериалах «Художник» и «И снова здравствуйте». «Актрисой года» стала Светлана Иванова. Эксперты не смогли оставить без внимания ее игру в сериале «Собор» и драме «Обоюдное согласие». «Открытием года» признали Никиту Кологривого. «Телеперсоной» уходящего года стала телеведущая Юлия Барановская, которая с начала спецоперации работает в ЛНД и ДНР.

Актера Сергея Пускепалиса наградили посмертно. Эксперты отдали погибшему в аварии артисту награду в номинации «Мастер-класс».

«Сериалом года» стала драма «Нулевой пациент», а «Проектом года» назвали перезапуск фильмов «Брат» и «Брат-2» в российских кинотеатрах. Фильмы собрали рекордную кассу среди ретроспективных показов и спустя годы сумели сохранить народную любовь.

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