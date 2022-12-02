В Москве наградили победителей Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Помимо соревнований Генпрокуратурой России для участников также была организована культурная программа

Сегодня в торжественной обстановке состоялась церемония награждения Игорем Красновым победителей и призеров Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации». Турнир проводился впервые Генпрокуратурой России совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.

На протяжении 5 дней порядка 600 юных спортсменов из почти 40 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, состязались за звание самых метких. Каждый участник в честной борьбе за «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» проявил мужество, стойкость и непреодолимую волю к победе.

Генпрокуратурой России для участников также была организована культурная программа. Юноши и девушки со всей России посетили Музей Победы, а также Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Соревновательная неделя была наполнена яркими спортивными моментами, честным соперничеством и личными триумфами молодых спортсменов.

На пути к финальному этапу состязаний участники произвели более 40 тыс. выстрелов из лука.

В дисциплинах классического и блочного лука в личном зачете, а также среди команд субъектов Российской Федерации до финала дошли 128 спортсменов, 16 из которых были удостоены кубка Генпрокурора России. При этом возраст самого молодого призера соревнований составил 14 лет. Это не помешало юноше проявить настойчивость и истинное желание продемонстрировать профессиональные достижения.

Юным чемпионам также вручены медали и грамоты Генпрокурора России. Игорь Краснов отдельно отметил благодарностью и памятными подарками организаторов, именинников соревнований, чьи дни рождения совпали с датами турнира, а также вручил одному из участников почетное звание Мастера спорта Российской Федерации.

Глава российского надзорного ведомства поблагодарил спортсменов, их родителей, тренерский и судейский состав за честную борьбу и метко выпущенные стрелы. Закрывая Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации», Игорь Краснов пожелал всем участникам не сворачивать с профессионального спортивного пути, оставаться такими же целеустремленными, дружными и всегда верить в победу.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в Москве проходят соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ.