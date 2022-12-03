В Петербурге уличные музыканты смогут выступать с 16-летнего возраста

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Однако не все принятые поправки городским Парламентом касаются послаблений.

Для уличных музыкантов в Петербурге изменились правила. После долгих споров их утвердили в законодательном собрании. И теперь просто так на улице не споешь. Имеет значение и возраст артиста, и громкость его гитары, и главное — получил ли он официальное разрешение на свой мини-концерт. Максим Облендер подробно изучил поправки.

Сергей и его четвероногий друг Гаврила на привычном месте. Губная гармошка, балалайка, яркие наряды — их с другими артистами не спутаешь, да и примелькались на улице за годы выступлений.

«В Петербурге морозно, на улице -10. Встретить в такую погоду уличного музыканта большая удача. Все они словно впали в зимнюю спячку. Ну а в коридорах законодательного собрания на этой неделе, напротив, было жарко. Депутаты во втором чтении обсуждали законопроект, который регулирует деятельность уличных музыкантов. 14 поправок, часть из которых приняли», — рассказал корреспондент Максим Облендер.

Закон вступит в силу в мае. Тогда играть на улице будет сложнее. Выступление нужно будет согласовать с властями заранее (обещают подготовить 200 площадок), репертуар тоже. Нецензурные песни запрещены: «Ленинград» в «Петербурге» будет звучать реже. Песни с нотами расизма тоже запретят.

«Нет, конечно, не надо, когда человек делает что-то плохое, кричит какие-то матерные слова, естественно, граждане отреагируют, его заберет милиция, он будет сидеть в КПЗ — он не музыкант. Музыкант — тот человек, который хочет доставить радость», — уверен уличный музыкант Сергей Шиподько.

Ну и заработать. Рецепт простой — побольше хитов и звука. На «радость» соседям. О последних тоже позаботятся. Площадки поделят на те, где можно шуметь громко, где нельзя использовать усилители и где можно, но не более 500 кВатт.

«Достаточно много. Если во дворе — это будут слышать все. Самое громкое — это барабанная установка, для соседей бас-гитара, включенная в комбик», — объяснил музыкант, аранжировщик Алексей Хватский.

Как раз по поводу шумных ударных тоже была шумная дискуссия. В итоге ксилофон и виброфон отстояли. Удалось снизить и разрешенный возраст для артистов. С 18-ти до 16-ти.

Бас-гитарист группы «Король и Шут» Сергей Захаров гитару взял в руки в 11 лет. Он и его коллеги говорят, с улицы начинают многие известные группы и чем раньше начать — тем лучше.

«Все самые известные циркачи, художники и музыканты — все это было из народа. Всех высот достигали люди с улицы», — считает музыкант Сергей Захаров.

«Для чего это нужно? Для чего ограничивают этих уличных музыкантов? Я считаю, что это не совсем правильно», — сказал директор Захарова Олег Бесполихин.

Какая комиссия будет вдумчиво вчитываться в тексты, и кто будет ходить с шумомером — пока загадка. Очевидно одно: как раньше уже не будет. А город ждет, когда закончатся морозы, и снова будет звучать музыка.

«Не шуметь после 22:00 и все. А так не надо, потому что если люди живут на Невском, и им орет музыка — это сложно», — заявила петербурженка.

«Даже интересно, иногда послушаешь, иногда денежку положишь, если нравится», — сказала жительница.