«Шпион из США» оставил без денег одинокую москвичку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Аферист выкручивался до последнего, но специалисты уверены: «американца» не было не только в России, но даже и в США.

Пенсионерка из Москвы после общения на сайте знакомств потеряла почти три тысячи долларов. Перевела некому поклоннику из Америки, а теперь написала заявление в полицию: жалуется, что жених пропал! Ни знакомые, ни стражи порядка не могут убедить женщину, что иностранец никогда не приезжал в Россию и деньги выпрашивал вовсе не на билет к любимой. Хаирбек Алмакаев провел целое расследование, чтобы окончательно разоблачить альфонса.

История Аллы Пановой — сиделки из Москвы, могла быть стать основой голливудской мелодрамы. Ей уже 60, а отношения все как-то не складываются. Возлюбленного пенсионерка искала в Интернете, зарегистрировалась на сайте знакомств. Чудо, словно в американском фильме, произошло накануне рождества — написал тот самый, единственный.

«Послал мне посылку с подарками, там были драгоценности, еще и немножко денег. Самое интересное, я повелась. Вдруг и правда?» — восклицает женщина.

Подарок так и не дошел, зато в жизни Аллы появился импозантный американец — Эндрю Роналд. Обещал забрать москвичку в свою страну, предлагал руку и сердце, но оставил только долги и разочарование. За год знакомства он выманил у пострадавшей почти три тысячи долларов. Сначала на лечение, потом на документы и билеты в Россию. Собирался навестить любимую и почти добрался…

«Он сказал: «Я прилетел, но меня таможенники или полицейские арестовали и посадили в участок. Сказали, что я шпион», — уточнила Алла.

Русская женщина, как обычно, бросилась на выручку. Заявила в полицию о пропаже любимого человека, но столкнулась с недопониманием.

«Говорю, что его зовут Эндрю Роналд, он гражданин США, прилетел жениться. Ну меня обсмеяли, естественно», — поделилась пострадавшая.

В отделе прозвучал только один вопрос: «Что ты делаешь, Алла?». Полицейские пытались объяснить женщине, что она — жертва мошенника, но пострадавшая и слушать никого не стала. Показала доказательства — явно нарисованный билет на самолет и не менее странное разрешение от высокопоставленного генерала.

«Настоящим удостоверяется, что гражданину Роналду Эндрю было дано разрешение на свободное передвижение здесь, в России, в связи с отсутствием у него паспорта», — написано в сомнительном документе.

Даже экспертизы не понадобятся чтобы понять, что эти документы — некачественная подделка, но любовь затуманила разум женщины. Жених продолжал закидывать ее аудио-признаниями на ломаном английском и с еле понятным содержанием.

«Дорогая, это, конечно, я! Я бы никогда тебя не обманул. Никогда бы тебя не обманул, дорогая, ты знай это», — пытается оправдаться интернет-мошенник.

Чтобы разоблачить ловеласа, мы провели собственное расследование. Используя единственную зацепку — голос, попытались выяснить, гражданину какого государства он мог принадлежать.

«Судя по акценту, судя по произношению, что человек использует, я могу с уверенностью сказать, что это не носитель языка. Мое предположение, что это страны Африки или Турция», — прокомментировал специалист по произношению и по разговорному английскому языку Павел Пестунов.

Эту версию поддерживают и истинные американцы. Нашего эксперта смутил не только акцент, но и манера разговора.

«Он повторяет фразу „Это Алехандро, это я, я“. Никто в здравом уме так не говорит. Особенно, если ты пытаешься связаться с тем, кто знаком — с девушкой или женой. Поэтому абсолютно точно — это не житель США», — отметил бывший офицер армии США Скотт Беннет.

Из американского здесь только лицо на фотографии. Мы выяснили, что это — реальный человек, успешный бизнес-коуч и семьянин Майкл Вайтхаус. И нам даже удалось с ним связаться. Разумеется, мужчина ни у кого не просил денег и уж тем более не ищет замену супруге.

«Да, все, что я сделал — просто выкладывал свои фото в соцсети. Любой может взять эти фото и использовать. Иногда люди просто пишут и предупреждают, что мои данные используют, иногда пишут в стиле: „Я поймал тебя! Я нашел твои реальные данные!“. Нет, не нашли!» — прокомментировал Майкл.

Жена Майкла, видимо, в свое время вытянула счастливый билет. Ведь поистине американский образ ее супруга сводит сумма женщин со всего мира. Обманутые пишут из России, Северной Америки, Европы. История у всех одна — написал, влюбил, обокрал.

Клинический психолог Ольга Савская советует женщинам «включать критическое мышление» при знакомстве с заграничными женихами и проверять их.

«Самая большая проблема женщин, когда они вступают в любые отношения, это может быть и онлайн-аферист, и офлайн-аферист, они не включают критическое мышление. Она с ним не созванивалась, она не видела его вживую. Он ее обманывал, но она его оправдывала», — сообщила Ольга.

Ради любви одинокая женщина готова на многое, этим и пользуются мошенники. Словно стервятники, они кружат в социальных сетях, на сайтах знакомств и ищут новую жертву.

В качестве эксперимента под видом девушки регистрируемся на одном из порталов, и уже через несколько минут приходит сообщение. Якобы от американского пилота. По фотографии снова находим этого человека, и выясняется, что он тоже страдает от мошенников, ворующих его снимки. Знакомиться ни с кем не хочет.

А вот Алла, напротив, в поисках истинной любви, и сдаваться не собирается. Оказалось, что это не первый ее заграничный возлюбленный, но жаловаться в полицию обманутая не хочет. Она до сих пор на связи со своим любимым, пусть даже аферистом. Ждет и верит, что он прилетит, и ради этого готова расстаться с любыми деньгами.