Владимир Путин призвал поддерживать инвалидов, учитывая их личные особенности

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Глава государства встретился с людьми с ограниченными возможностями здоровья в формате видеоконференции.

Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны оставаться один на один со своими проблемами. Об этом сегодня говорил президент, общаясь по видеосвязи с особенными, как он говорит, людьми. Их жизнь когда-то разделилась на до и после. И вот в этой новой жизни и государство, и частный бизнес готовы подставить плечо. Но это только полдела. Что еще нужно — услышал Георгий Гривенный.

Бывший военнослужащий батальона «Сомали», доброволец Вадим Серик, вот уже семь лет прикован к коляске после тяжелого ранения в боях за свободу Донбасса. Его спасали врачи в Москве, в Ростове-на-Дону, и теперь в родном Донецке. Ему и его товарищам очень не хватает социально-реабилитационного центра, где пострадавшие от ужасов восьмилетнего уничтожения Донбасса киевским режимом могли бы вернуться к нормальной жизни. Президента он просит помочь в этом вопросе, но потом, словно подсознание уводит на другую тему со слезами на глазах.

«И хотел бы очень сильно вас поблагодарить в том, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал бывший военнослужащий ДНР Вадим Серик.

«Прежде всего хочу выразить слова восхищения такими, как вы. Сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя и за других людей, рискуя своей жизнью и здоровьем», — сказал глава государства.

Путин отмечает: создание подобных центров — лишь одна из множества задач, стоящих перед властями всех уровней. Не только на Донбассе, но и по всей России.

«В зоне особого внимания в первую очередь властей всех уровней сейчас должно находится оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции. Они должны быть обеспечены причем на качественном современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления. Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны наши герои с честью доблестно выполняли свой воинский долг, теперь наша задача выполнить свой долг перед ними», — отметил Владимир Путин.

Лейтмотив этой встречи — поддержка государства и частного бизнеса лишь своеобразный «фундамент», на котором инвалиды могут строить новую жизнь. Дальше очень многое зависит от силы духа и настоя. Оксана Приходько и Роман Изотов — незрячая семейная пара, решились в родной Рязани открыть массажный салон. Признаются, с юридическими вопросами справились легко, куда труднее было решиться сделать шаг в неизвестность. Теперь они сами себе работодатели. Призывают других брать на работу сотрудников с инвалидностью, которые до сих постоянно сталкиваются с дискриминацией.

«Работодатель говорит, ну ты вообще должен радоваться, что мы вообще тебя взяли. Ты же инвалид, кому ты вообще нужен? И вот это вот психоэмоциональное, все время понимаете, чувствуешь себя как будто бы недочеловеком, что ли? Бывало, даже такое могут сказать, что вообще куда ты лезешь, кому ты нужен?» — сказала Оксана Приходько.

Надеть костюм и белую рубашку перед важным общением с главой государства Марату Ильясову помогает мама. До зала, где стоит оборудование для видеосвязи, он идет с помощью невесты. Но сам Марат — самый настоящий помощник и вдохновитель тысяч людей с ограниченными возможностями. Попал в аварию, был полностью парализован, но с помощью упорных тренировок и не только сам стал ходить, но и разработал программу реабилитации «Встал на ноги — помоги другому». Его проект вошел в сотню лучших, поддержанных фондом президентских грантов. Открывает нам секрет: что расскажет Путину о себе и своей инициативе.

«Получил три высших образования, разработал собственную методику. Хотел бы предложить рассмотреть возможность масштабировать наш опыт Татарстана по всей России», — рассказал руководитель проекта Марат Ильясов.

Владимир Путин обозначает главное условие этой встречи — только живое и максимальное неформальное общение. Потому что по-другому построить диалог с «особенными людьми» общество и власть просто не смогут.

«Поддержку людей с инвалидностью необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей. Как раз общественные объединения дают такой хороший пример, пример хорошего, правильного подхода. Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на усредненные показатели, а помогать конкретному человеку, в его конкретной, личной ситуации», — заявил Путин.

Диджей и музыкант из Пензы Никита Спирин яркий пример правильно выбранного жизненного трека. С его инвалидностью первой группы и диагнозом несовершенный остеогенез он смог не просто освоить диджейский пульт, но и стать востребованным резидентом сразу нескольких клубов. Теперь, в арт-поместье «Новые берега», которое появилось с помощью фонда президентских грантов, он готовится открыть адаптивную студию звукозаписи.

«Планы на будущее — наполеоновские, естественно. Это студия звукозаписи адаптивная для ребят с инвалидностью, где можно прийти, посидеть, поиграть на инструментах», — сказал Никита Спирин.

Во время общения с президентом Никита попросил распространить опыт создания подобных адаптивных центров на всю страну. Владимир Путин пообещал этому начинанию свою личную и самую активную поддержку.