Жительница Донецка рассказала, как ей удалось спастись от удара ВСУ

Фото, видео: Малашенко Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Каждый день из-за действий украинских националистов каждый житель Донецка рискует своей жизнью.

В эти минуты Донецк снова под массированным огнем ВСУ. В центре города прозвучало не менее пяти взрывов. Украинские войска бьют по мирным кварталам из «Градов». Есть погибшие и пострадавшие. Осколки от украинских снарядов прилетели сегодня в пассажирский автобус. На видео попал момент удара по жилому дому в Донецке. Одним из первых на месте оказался Семен Еремин.

«Вот оно место попадания. Это собственно говоря, судя по остаткам, тоже ракета «Град», хвостовая часть вот здесь, стабилизаторы на пружинах. И осколками посекло очень сильно дом. Эту сторону тоже. И здесь погибло два человека. Женщина — вот она здесь остается. И второе тело — там на ступеньках магазина человек погиб, но его внесли во внутрь. Атакован тот же самый район, по которому били и вчера и вообще все последние дни. Это район называемый «Донецк-сити», — отметил корреспондент.

Судя по направлению, били с позиций под Авдеевкой. Не полный пакет РСЗО, но и этих нескольких реактивных снарядов хватило, чтобы повредить три дома. Выбиты стекла, пострадали предприятия мелкого бизнеса — магазины, ателье.

«Осколками посекло очень сильно дом. Здесь погибло два человека. Женщина — она здесь остается. Второе тело на ступеньках магазина — человек погиб, но его внесли во внутрь. Атакован тот же самый район, по которому били и вчера и вообще все последние дни. Это район — так называемый «Донецк-сити», — отмечает наш корреспондент.

Очевидица Марина рассказала, как попала под обстрел.

«Я сидела за машинкой. Здесь у меня стоят три машинки. Получается, я сидела за крайней. В первый свист задребезжали просто окна — это прилет где-то вот рядышком за зданием. А второй свист уже к нам сюда. Я сразу прикрылась и успела забежать — у нас там туалет дальше есть в комнате, в глубине, получается», — уточнила она.

Это спасло Марину — осколками побило ее рабочее место. На улице в это время здесь много прохожих, напротив дома — автобусная остановка. Там и погибла женщина, осколок попал в голову.

«Меня до сих пор трусит, мало того, что вчера школу обстреляли, позавчера прилетало, и опять! Слышу бах-бах, ну один точно был. А потом у меня пооткрывались окна, все полетело. Все посыпалось, в зале вылетело окно», — дополнила другая местная жительница.

За ударом последовал еще один ближе к окраине, в Киевском районе. Попадание — в жилой дом. Одна квартира разрушена полностью, а во дворе крупными осколками убило мужчину — тело сильно повреждено. Рядом лежит его мертвая собака, которую мужчина в этот момент выгуливал. Последствия ударов и здесь и в районе «Донецк-Сити» фиксируют сотрудники СЦКК.

«Донецк-Сити» — один из самых густонаселенных районов города. Там расположены сплошные жилые дома, многоэтажки, ходит много людей, транспорт ездит всегда. Там отсутствует какая-либо военная инфраструктура или объекты, которые могут быть интересны как военные цели для вооруженных сил Украины.

«Как будто бы просто пристрелянный район. Бьют — куда упадет. „Град“, напоминаю, — это не то оружие, которое может точно выбить интересующий их объект. Накрывается квадрат и вот гибнут люди», — подытожил журналист.