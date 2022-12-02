Прямо во время видеоконференции с Путиным военный попал под обстрел ВСУ

Военному пришлось эвакуироваться во время прямого эфира с Владимиром Путиным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Незадолго до обстрела военный поблагодарил президента России Владимира Путина за присоединение Донбасса.

Бывшему военнослужащему из Донецка во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным пришлось экстренно эвакуироваться в убежище из-за обстрела ВСУ. Эти кадры попали на видео.

В этом же видео, незадолго до обстрела, военный поблагодарил президента России Владимира Путина за присоединение Донбасса.

«Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал молодой человек.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее на той же видеоконференции Владимир Путин остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, которые за время специальной военной операции получили серьезные ранения. Об этом рассказал 5-tv.ru.