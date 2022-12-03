Проигрывают «порно-бэтменам»: почему мужчины разучились подкатывать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov; 5-tv.ru

Как сделать так, чтобы мужчина научился делать первый шаг?

В последнее время молодые женщины часто жалуются на то, что современные мужчины разучились знакомиться. Иногда представители сильного пола ведут себя сковано и выглядят невпечатляюще. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Он отметил, что иногда сами девушки вносят в это косвенный вклад. Порой они ведут себя надменно, сухо, неприступно.

«В других случаях молодые люди действуют наигранно, слишком шаблонно, как под копирку. Порой после различных примитивных курсов, что тоже разочаровывает не только красивых, но и умных девушек», — рассказал эксперт.

Специалист указал на важность первого контакта. Ведь, как известно, мужчины любят глазами, а женщины — ушами. Дело в том, что мужчины в первую очередь бессознательно оценивают способность женщины выносить и родить потенциального ребенка.

«Именно поэтому оценивается ширина бедер, узость талии и привлекательная грудь. А как показатель физического и психического здоровья — красивые волосы и звонкий смех», — отметил Кульгавчук.

По его словам, для женщин тоже важны физические значения, но они более требовательно оценивают интеллект мужчины. Это показывает его способность адаптироваться в любых ситуациях, показывает его находчивость и стрессоустойчивость. Эти факторы могут служить некой условной гарантией того, что с этим мужчиной не пропадешь, что за ним можно чувствовать себя как за каменной стеной.

«Эмоциональный интеллект важен и демонстрирует мужчину как будущего отца. Сможет ли он уловить настроение? Сможет ли он угадать, что хочет младенец? Оптимистичен ли он, сможет ли он развеселить и снять страхи и тревоги? Ведь тонкий юмор — это тоже комплексный показатель интеллекта», — считает специалист.

Он напомнил: нередко говорят, что если хочешь соблазнить девушку — рассмеши ее. Но в современном мире многие молодые люди некачественно прошли этапы психосексуального развития. Ведь еще со школы важно проявлять знаки внимания, но вместо этого многие из них провели все это время в компьютерных играх, а представление об интимной жизни получили из порно.

«А в порно нет ни платонического, ни часто даже эротического компонента. Нет волнения, нет томления, нет ухаживаний, нет соблазнений. Все сокращено до вульгарного примитивизма коротких роликов», — объяснил специалист.

Сексолог отметил, что в результате у мужчин получается огромное количество сексуальных комплексов. Они каждый раз сравнивают себя и проигрывают этаким «порно-бэтменам». Именно поэтому часто встречается синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Кроме того, чем больше мужчина думает, что у него не получится, тем больше шансов, что это будет действительно так.

«И так замыкается порочный круг, который требует уже коррекции из-за излишне завышенных, навязанных требований к себе. Порнография искажает и поведенческие стереотипы. Молодой человек может быть уверен, что все девушки и женщины как порно-актрисы, которых он видел на экране с утра до вечера только и мечтают о том, что кто-то покажет им свое достоинство. Поэтому в некоторых случаях ведут себя слишком грубо и прямолинейно и искренне недоумевают, когда девушка может быть недовольная таким натиском», — пояснил Кульгавчук.

Эксперт призвал следить за интернет-трафиком, особенно у детей. Для подростков же важно создавать экологичную среду для общения, в том числе и межполового. В том случае, если появилось осознание, что та часть жизни была пройдена не совсем полноценно, уже во взрослом возрасте можно исправить изъяны в прошлом и восполнить те пустоты.

«Важно проработать сексуальные комплексы, проблемы с самооценкой, подтянуть знания о взаимоотношении полов в сегодняшнем мире несмотря на обилие огромного количества информации, качественные знания опять становятся дефицитом. Все это можно назвать искусством любить и строить отношения, это важная часть жизни. Навыки, которые точно пригодятся в жизни и будут серьезно влиять на ее качество», — подытожил специалист.

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