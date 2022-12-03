Какие документы нужно хранить на бумаге?
Денис Птицын 60
Какие документы нужно хранить на бумаге — совет юриста
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
В случае утери, можно попробовать получить копию, но это не всегда работает.
В законе не предусмотрен перечень документов, которые нужно хранить в бумажном формате. Известно, что некоторые бумажные документы значительно ускоряют процессы.
В первую очередь, это касается договоров, связанных с имуществом и недвижимостью.
Также юристы не рекомендуют выбрасывать следующие документы:
- кредитные документы;
- графики платежей;
- договоры и полисы страхования;
- договоры абонентского обслуживания;
- договоры на поверку счетчиков;
- квитанции по обязательным платежам.
Даже в случае их утери можно получить копию, но нет уверенности, что ее предоставят. Также рекомендуется сохранять все документы, связанные с работой.