«Театр абсурда»: Новак высмеял планы Польши покупать российскую нефть

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Новак при этом не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польшей поставок нефти.

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал информацию о том, что польский концерн Orlen подал заявку в «Транснефть» на поставку трех миллион тонн нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

«Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал он журналистам.

Несмотря на резкое заявление в адрес польских бизнесменов, Новак не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о запросе концерном Orlen поставок нефти.

Российский политик также отметил, что сам узнал информацию о планах закупок из прессы.

Трубопровод «Дружба» был построен для доставки нефти из Советского Союза в страны Восточной Европы еще в далекие 60-е годы. Он стартует в Самарской области и разделятся на две ветви. Южная проходит через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию, а северная идет в страны Прибалтики, Германию и Польшу через Белоруссию.

Кстати, несмотря на сообщения о закупке топлива в России, 28 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша призывает Европейский союз как можно скорее отказаться от поставок российской нефти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Новак в своем выступлении на форуме в конце ноября подчеркнул, что введение потолка цен на российскую нефть создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

В этот же день агентство Вloomberg сообщило, что страны Евросоюза в очередной раз не договорились по уровню потолка цен на российскую нефть. Переговоры зашли в тупик из-за того, что Польша и страны Прибалтики сочли предлагаемую стоимость слишком высокой.