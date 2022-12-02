Сергея Пускепалиса посмертно наградили кинопремией: сын едва не разрыдался

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Хрустальную звезду, адресованную знаменитому актеру, получил его сын Глеб Пускепалис.

Актера Сергея Пускепалиса посмертно наградили престижной кинопремией «Событие года» — актер стал лучшим в номинации «Мастер-класс года». Хрустальную звезду, адресованную знаменитому актеру, получил его сын, актер Глеб Пускепалис, чуть не расплакавшись на сцене.

Специально для церемонии артист надел майку с портретом отца и его любимой фразой — «Все четко», отметив что такая футболка есть только у него и у его коллеги Андрея Мерзликина.

«Очень радостно всех видеть. Последний раз вспоминал, как мы ходили в сюда, в кинотеатр „Иллюзион“, четыре месяца назад, он представлял свой фильм „Аркаим“, мы смотрели вместе…» — вспомнил артист, еле сдерживая слезы.

Светлую память о легендарном актере хранят и коллеги Сергея Пускепалиса. Среди них — Олег Гаас, которому выпала честь вручить награду. Он рассказал, что сотрудничал с артистом в течение трех лет, и это была не просто работа. Сергей, по его словам, был душой компании и в обычной обстановке, и на съемках.

«Он — гора, большой такой медведь, клубок доброты. Мог на площадке создавать такую атмосферу, будто знаешь тысячу лет. И каждый работник говорил это. От него остались только свет и доброта», — отметил актер.

А еще, по его словам, Сергей из тех немногих людей, кто не умел быть равнодушным: чужая проблема — его проблема. Так он однажды помог артисту погрузиться в образ Платона в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». Только после совета артиста Олег смог по-настоящему прочувствовать характер своего персонажа.

«Да ты что, — говорит тогда Сергей, — Платон, смотри, Платон, он же такой: раненая птица в руки не давалась, раненая птица птицей оставалась. Он же вот такой Платон». До сих пор пою эту песню», — признался со сцены Олег Гаас.

К слову, посмертная награда для Сергея Пускепалиса, по словам его сына, отправится в город Железноводск, где жил артист последнее время. Хрустальная звезда займет место в местном Доме культуры, который актер помогал городу реконструировать. В культурном учреждении Глеб Пускепалис планирует оборудовать музей, посвященный отцу, и хрустальная звезда будет одним из первых в нем экспонатов. Кроме того, в честь актера в городе переименуют и сам ДК.

Сергей Пускепалис ушел из жизни 20 сентября в возрасте 56 лет — он попал в аварию по дороге в Донбасс, куда вез гуманитарную помощь. Микроавтобус, в котором находился актер, столкнулся с фурой на трассе Москва — Ярославль. Получившие тяжелейшие травмы водитель машины Александр Синицын и его знаменитый пассажир скончались на месте.

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