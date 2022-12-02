Владимир Путин назвал пострадавших в СВО настоящими мужчинами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Владимир Путин назвал военнослужащих героями и объявил, что они с честью выполнили свой воинский долг.

Президент России Владимир Путин сегодня, 2 декабря, провел встречу с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.

Отдельно он остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, которые за время специальной военной операции получили серьезные ранения.

«Они должны быть обеспечены, причем, на качественном современном уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации. Скорейшего восстановления! Эти люди настояшие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача выполнить свой долг перед ними», — заявил глава государства.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин говорил с матерями российских военных.