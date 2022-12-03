Внук Софии Ротару с позором сбежал из Украины: «Я был вынужден»

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Молодой человек отметил, что 2022 год стал для него непростым.

Внук певицы Софии Ротару Анатолий, которого несколько месяцев назад задержали на украинской границе при попытке бегства из страны, взял сценический псевдоним SHMN. Молодой человек рассказал, чем он занимается и каким видит свое будущее.

Юный артист не прокомментировал свой побег из страны, но он отметил, что 2022 год стал для него непростым.

«Этот год, безусловно, был самым сложным в моей жизни, но также и самым преобразующим, должен сказать. Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня, подарила новый взгляд на происходящее», — рассказал он в одном из интервью, пишет StarHit.

Сейчас Анатолий обосновался в Европе. В его планы входит покорить целый мир. Удастся ли ему это — неизвестно. Он рассказал, что много лет углублялся в разные поджанры электронной музыки, не придерживаясь того или иного. Анатолий остался в восторге от музыкального продюсирования и музыки в целом.

Сейчас молодой человек хочет заниматься продюсированием. У него запланирован некий релиз на начало 2023 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию.