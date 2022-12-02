В Москве стартовала акция «Свяжи носки солдату»

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

На фотографии запечатлены носки, которые люди привезли всего за один день.

Газета «Вечерняя Москва» объявила о начале акции «Свяжи носки солдату» в номере от 10–17 ноября. Уже на следующий день телефоны редакции почти не умолкали.

Первой в редакцию пришла девушка двадцати пяти лет по имени Наташа. Она призналась, что сама она вязать не умеет, поэтому решила пройтись по соседям.

«Антонина Георгиевна с пятого этажа, как узнала, зачем я к ней пожаловала, обрадовалась: „Наташенька, дорогая, конечно, свяжу! У меня же внук Саша на Украине с нацистами воюет. Может, и к нему носочки мои попадут. А нет — так других ребят пусть согревают“», -рассказала читательница.

В результате Антонина Георгиевна связала 15 пар и просила передать, чтобы солдаты возвращались домой с победой.

Как пишет самое издание, не было сомнений, что читатели примут в ней активное участие. Но неожиданностью стало, что они откликнулись всей душой. На фотографии запечатлены вязаные носки, которые люди привезли за один день.

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