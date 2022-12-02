Последняя рубашка: у немцев нет денег на оружие из-за Украины

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Слишком большое немецкое сердце сыграло не на руку экономике страны.

В Германии не смогли найти деньги на покупку боеприпасов. Глава Минфина отказал министру обороны в просьбе предоставить на это средства, сообщает журнал Politico. В распоряжении издания оказалось письмо с текстом отказа, написано оно в очень категоричной форме.

Для некоторых систем вооружения у Германии боеприпасов осталось только на несколько часов боя. И такая ситуация со снарядами и военной техникой сейчас практически во всех странах НАТО. Об этом уже пишет The Times. Аналитики связывают это прежде всего с большими объемами поставок оружия на Украину.