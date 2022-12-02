Несолоно хлебавши: чем закончились переговоры Байдена и Макрона

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После визита Макрона к Байдену никто не понял, удалось ли президентам достичь каких-либо договоренностей.

О сохранении своей промышленности и давлении США на европейский бизнес пытался говорить французский президент Макрон с коллегой Байденом. Он специально для этого прилетел в США. Вместе поели мороженого, закусили омарами. И на целую минуту слились в крепком дружеском рукопожатии на прощание. Но самое главное решить все же так и не вышло. Почему — узнал Александр Якименко.

В Европе так и не поняли, удалось ли Макрону добиться своих целей во время визита к Байдену. Французский президент ехал в США с целым списком претензий, главной из которых было усиление протекционизма США. О чем договорились лидеры, так и осталось неизвестным, хотя обсуждение затянулось и к прессе они вышли на два часа позже запланированного.

По окончании переговоров оба главы государства пытались показать дружеское отношение друг к другу, но о сути их отношений по лицам или по словам ничего понять невозможно — и это плохой знак для Европы. Возможно, Макрон не добился ничего или почти ничего.

Выйдя из Овального кабинета, президенты вели себя так, чтобы никакого разлада между ними увидеть было невозможно: Макрон хлопал и гладил Байдена по спине, а тот прервал пресс-конференцию ради рукопожатия. Журналисты подсчитали — оно длилось 40 секунд.

Задобрить заморского гостя Байден пытался весь день: сначала устроил ему развлекательную программу с завтраком, а после переговоров — закатил ужин на полмиллиона долларов. Последний, впрочем, сейчас критикуют со всех сторон. Французы — за странное меню из сыров с плесенью и вина, только все сделано в Америке. Зоозащитники — за омаров, активисты уже несколько лет пытаются запретить их готовку живьем. А феминистки — обратили внимание на фото с мороженым: его подали только мужчинам. К тому же порция Байдена кажется больше, чем порция Макрона, примерно раза в два.

Когда пришло время подводить итоги проведенного вместе дня, выяснилось, что говорить об отношениях США и Европы как-то неудобно — и все снова свелось к теме России и Украины.

«У меня пока нет планов по встрече с Путиным в ближайшее время. Я готов с ним поговорить, если у него есть желание, и он будет искать пути завершения конфликта, чего пока не случилось. Но если дело до этого дойдет, то я проконсультируюсь с моими друзьями — Францией и НАТО, а потом сяду за стол переговоров, чтобы узнать, что хочет предложить Путин. Я не собираюсь делать это самостоятельно», — сказал американский лидер.

Впрочем, тут же выяснилось, что у главы Белого дома есть много предварительных условий для переговоров с Россией. Например, что за тем же столом будут сидеть и партнеры по НАТО. А вот присутствие Украины, как оказалось, обсуждаемо. Макрон, по сути, заявил, что уговаривать Киев он не будет.

«Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем. Если мы хотим добиться устойчивого мира, мы должны уважать украинцев и тот факт, что они сами должны выбрать условия и момент для переговоров», — заявил Макрон.

А пока — договорились и дальше подпитывать украинское кровопролитие военной помощью, за что приходится и самим платить слишком высокую цену. Во Франции после встречи Байдена и Макрона начали всерьез готовиться к веерным отключениям электричества. Их признали неизбежными в условиях отказа от российских энергоресурсов. А спасти союзников от заморозки — США, кажется, спешить не будут.