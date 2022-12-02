Освобожденные российские военные рассказали о пытках ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Многие из российских солдат провели в плену не один месяц и почти ежедневно сталкивались с жестокостью и издевательствами украинских боевиков.

Этой ночью на родину из украинского плена вернулись 50 наших военнослужащих. Спецборт в подмосковном Чкаловском встречали машины скорой помощи. Почти каждому из пассажиров этого самолета требовалась помощь врачей. Они очень хотят забыть о том, что пережили и возможно в последний раз рассказали об этом корреспонденту «Известий» Артуру Ишпулатову.

Первыми из самолета выходят те, кому требуется помощь врачей. Машины скорой подогнали прямо к самолету. Кто-то спускается с перебинтованной рукой, некоторые прихрамывают. Все уставшие и измученные, но признаются: счастливы, что все закончилось.

— Сколько были в плену?

— Почти два месяца.

— Что там происходило, как с вами обращались?

— Лучше не спрашивать.

Они неохотно говорят о днях, проведенных в плену. Их держали в холодном подвале, спать приходилось на голом полу. Заставляли стоять у стены по три часа. Если пошевелился, то плюс еще три часа стоя. Принуждали читать националистическую литературу и исполнять песне о Бандере.

Постоянно петь на украинском языке. А если отказываешься, то приседать и отжиматься. Бывало, что палками били.

О пытках, которые пришлось пережить, рассказывают почти все освобожденные.

«На пересылках били, жестко били. А когда в сам плен попал, там морально унижали», — говорит освобожденный военнослужащий Александр Гаранин.

Еды катастрофически мало. Давали в 4 часа и 21.00.

Александр Гаранин был в плену чуть больше месяца. Вспоминает, что раз в неделю к ним приходил боевик украинской армии, приводил с собой блогеров, которые снимали унижения и издевательства над солдатами. Предлагали дать украинским журналистам интервью с антироссийскими лозунгами. Взамен обещали предоставить телефон и разрешить звонок близким.

«Я месяц был и терпел, не звонил родным, чтобы не ходить на это интервью», — отметил он.

Теперь родным можно звонить без ограничений. Некоторые, в прямом смысле, не верят своим ушам, когда слышат голоса своих отцов и мужей.

Сейчас на автобусах освобожденные российские военные отправляются в медицинские центры Министерства обороны, где пройдут реабилитацию и вернутся домой к родным.