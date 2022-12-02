Из крайности в крайность: почему рэпер Канье Уэст опустился до дешевых провокаций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Imagespace; Личный архив Анны Шепель; 5-tv.ru

Зачем артисту, который метит на политический олимп, скандальная репутация?

Американский рэпер Канье Уэст, признавшийся накануне в симпатии к Гитлеру, пытается таким образом завоевать аудиторию — артист планирует баллотироваться в президенты США и ради славы и хайпа готов на самые громкие и, видимо, безрассудные поступки. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала психолог Анна Шепель.

«Мне кажется, что именно то, что он, возможно, собирается участвовать в президентских выборах, и подталкивает его к таким выходкам, и это похоже на то, что делал Дональд Трамп в свое время», — считает эксперт.

Она пояснила, что американское общество очень поляризовано, это брал в расчет экс-президент Штатов, а теперь и потенциальный кандидат Уэст.

«Если он так же пользуется подсказками специалистов по политическим кампаниям, которые собирают информацию из соцсетей и за счет алгоритмов узнают, что нужно и интересно как можно большему числу людей, то он может сделать абсолютно полярные заявления, чтобы максимально собирать аудиторию. И сегодня он заявляет, что ему нравится Гитлер», — добавила собеседница.

Однако, обращает внимание она, если посмотреть оригинал заявления Уэста, то можно заметить, что делает он его в маске. И здесь есть повод заподозрить артиста в некой хитрости: если на фоне озвученных симпатий лидеру фашистской Германии вдруг поднялся бы сильный хайп, у артиста был бы способ оправдаться.

«Он может слиться — сказать, что это на самом деле был не я, и прочее, прочее… С другой стороны, если мы вспомним, то чуть ранее, когда у него было шоу Donda, он презентовал его в честь матери. Там был показан дом, на котором был христианский крест, и это как будто совсем другая аудитория, то есть, как я это вижу, как психолог, певец старается за счет разных выходок заинтересовать как можно большую аудиторию, дотронуться до нее, до того, что ей откликается, и, соответственно, за счет хайпа артист все время на виду, все время в трендах. Его популярность и узнаваемость растет», — пояснила специалист.

При этом противоречия в действиях знаменитости нельзя расценивать как признаки биполярного расстройства, хоть он об этом и заявлял. Однако у заболевания другая симптоматика, оно характеризуется сменой приступов мании и депрессии. В первом состоянии, отмечает собеседница, человек максимально продуктивен и фонтанирует идеями, во втором, напротив — ничего делать не может. Но ничего такого, по крайней мере на виду, не демонстрирует темнокожий музыкант и дизайнер Канье Уэст. Из крайности в крайность знаменитость бросается по другой причине.

Как известно, о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США Канье Уэст заявлял еще в 2015 году, выступая на MTV Video Music Awards. Еще через три года он повторил свои слова на чикагской радиостанции Power 92.3 FM, а датой назвал 2024 год. Между тем в 2020-м планировал составить конкуренцию Дональду Трампу и Джо Байдену как независимый кандидат, не поддерживая к тому моменту политику ни одного, ни второго соперника. Но за Уэста тогда проголосовало по 1% избирателей от каждого из штатов, принимавших участие в избирательном процессе. Рэпер тогда признал свое поражение, зато фамилия знаменитости была на слуху во всем мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоит за громкими выходками и «отменой» Канье Уэста.