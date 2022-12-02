Российские «Бук-М3» отразили подлую ночную атаку ВСУ
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Расчеты комплексов ПВО «Бук-М3» ночью отразили атаку ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские военные уничтожили снаряды украинских националистов еще на подлете.
Ночной удар со стороны ВСУ отразили уже стоящие на боевом дежурстве комплексы ПВО. Для контратаки военнослужащие задействовали зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3».
«Бук-М3» предназначен для поражения низколетящих целей. Зенитчики засекают противника уже на расстоянии нескольких десятков километров и поражают, в том числе, ракеты HIMARS. На счету этой батареи — десять сбитых реактивных снарядов.