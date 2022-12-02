Эвелина Бледанс о ремейках культовых фильмов: «Это то, что хочется посмотреть»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.; 5-tv.ru

На экраны страны в Новый год выйдет кино с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым в главных ролях — «Самоирония судьбы».

Новые прочтения классики нужны, они интересны и позволяют замечательным произведениям оставаться актуальными. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказала актриса Эвелина Бледанс в кулуарах премии «Событие года». По ее мнению, если у режиссеров возникает желание сотворить ремейк, адаптировать старый сценарий к современным условиям, обязательно стоит попробовать.

В последние дни артисты и зрители бурно обсуждают скорый выход на экраны ленты «Самоирония судьбы» — новой шуточной версией «Иронии судьбы, или С легким паром!». Главные роли в фильме исполнили не профессиональные актеры, а певцы Филипп Киркоров и Ольга Бузова, а также другие знаменитости. Театральная публика еще помнит шок от выхода поющей телеведущей на сцену МХАТ имени Горького, и вот опять! Но Бузова собой гордится. А Киркоров осуждающих его коллег традиционно отвергает всю критику в его адрес.

Бледанс полагает, не стоит категорично отвергать саму идею интерпретации классики. Пусть некоторые эксперименты и оказываются полным провалом, есть в истории кино и противоположные случаи. Вспомните «Одиннадцать друзей Оушена», «Лицо со шрамом», «Правдивую ложь», «Кинг-Конга» наконец — эти картины во всем мире признаны превосходящими оригиналы.

«Всегда будут какие-то культовые истории, которые захочется повторить в контексте нового времени, новых артистов, новых даже гаджетов и окружающей действительности. Мне кажется, что это здорово. Да, это не всегда удачно, не всегда высокое искусство, но это всегда интересно наблюдать. Это то, что хочется посмотреть, мол, а как они там сделали, с какой они стороны посмотрели на эту вещь», — считает Эвелина Бледанс.

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