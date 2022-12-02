Масс-маркет перестал заказывать пошив одежды у Бангладеша из-за энергокризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mahfuzul Hasan Bhuiyan; 5-tv.ru

Текстильное производство страны обеспечивает три четверти всего экспорта. В этом году гарантирован провал.

Влияет энергокризис и на страны Азии — Бангладеш остается без обещанных заказов на пошив одежды, а это, прежде всего, крупнейший мировой производитель для масс-маркета. После ухода из России и усложнившейся логистики брендам больше не нужны те объемы, которые были раньше. Сказались и последствия пандемии. Во что же теперь будет одеваться полмира и затронет ли модный кризис Россию, знает Александр Тузиков.

Кризис перепроизводства — как из классических учебников политэкономии. Тканей и ниток в избытке, не хватает оплаченных заказов. В Бангладеш переполнены склады с текстильной продукцией, более четырех с половиной тысяч фабрик начинают снижать объемы производства. Под ударом доходы миллионов работников, а им нужно кормить семьи.

«Я жила в нищете, приехала из деревни работать на швейную фабрику. Сначала работала помощницей, затем оператором швейной машины, стала больше зарабатывать, посылаю часть денег сыну и мужу», — рассказала швея-мотористка Акхи Актер.

Бангладеш — второй после Китая поставщик одежды на глобальный рынок. Отстают даже такие производители-гиганты как Вьетнам, Индия, Турция. Но амбициозные планы: к 2025-му году увеличить экспорт почти вдвое по сравнению с пандемийным 2020-тым,

превысить планку в сто миллиардов долларов в год — срываются. Влияют несколько факторов.

«Со стороны внешних рынков это проблема с партнерами, которые отказываются от заказанных объемов и не выкупают полностью то, что они сами же ранее заказали. Происходит затоваривание. А вторая сторона этой проблемы — это рост цен внутри страны в связи с изменением цен на энергоносители», — объяснила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак Клеманс.

Два глобальных кризиса — энергетический и логистический ударили по главной статье доходов Бангладеш. Текстильное производство обеспечивает три четверти всего экспорта. Выручка от продаж одежды за рубеж в 2021-м выросла на треть и составила почти 36 миллиардов долларов. По итогам этого года ожидается провал.

«В Бангладеш поступило примерно на 20-25%меньше заказов, чем в предыдущие годы», — заявил вице-президент Ассоциации продавцов и экспортеров одежды Сайед Назрул Ислам.

Крупнейшие компании-продавцы одежды, которые отказываются забирать заказанный товар, ссылаются на форс-мажор: резкое падение спроса даже перед новогодними праздниками. Налицо еще один кризис — платежеспособности потребителей.

«Мы надеялись на поставки готовой продукции в Европу и Америку. Но и там потребительский спрос падает: владельцы отрасли сообщают о снижении доходов на 20%. Все это — отложенные последствия пандемии коронавируса», — сказал глава Ассоциации продавцов и экспортеров одежды в Бангладеше Фаруке Хассау.

«Наш морской порт переживает настоящую катастрофу. За последние два месяца ввоз товаров сократился на 33%, а отправка — на 18%», — объяснил секретарь администрации морского порта Читтангонг Омар Фарук.

Сложности с поставкой текстиля из Бангладеш в Россию возникли еще в августе. Правда, доля их продукции менее 7%.

«Я думаю, что у нас есть достаточно текстильных мощностей, которые позволят нам существенную часть этого дефицита, который складывается по внешнеторговому каналу, восполнить. Экономике продолжать функционировать дальше», — считает экономист Михаил Беляев.

Российский рынок сбыта — огромный, и потому привлекательный для продавцов одежды. Но основные компании-производители, у которых есть фабрики в Бангладеш, примкнули к санкциям и свернули бизнес в нашей стране. Это стало еще одним фактором, который «добивает» производство текстиля в южноазиатской республике. А у России есть другие, более крупные партнеры-поставщики одежды: Китай, Индия и Турция.