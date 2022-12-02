Неужели? ЕС предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru

Для окончательного решения Еврокомиссии нужно дождаться страны Прибалтики.

Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть. Он будет начинаться с 60-ти долларов за баррель. О новой договоренности сообщил представитель американского Минфина.

И, очевидно, что за этим решением стоит именно Вашингтон. Теперь вся Европа ждет согласия стран Прибалтики и Польши. Варшава требовала лимит чуть ли не в 30 долларов. Если поляки согласятся, то Совет Европы может утвердить цену на российское сырье уже сегодня.

Ранее российские власти дали понять, что продавать нефть «ниже рынка» никому не будут. В ноябре нефть российской марки Urals в среднем торговалась на уровне в 66 долларов за баррель.