Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей
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Военные РФ начали зачистки подконтрольных территорий в Херсонской области
Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Военнослужащие часто обнаруживают тайники с вооружением диверсионных групп.
Российские военные приступил к зачистке подконтрольных территорий в Херсонской области. Бойцы ищут украинских радикалов, которые могли выехать из Херсона под видом мирных жителей.
При обследовании жилых домов, военные нередко находят тайники с оружием и боеприпасами для диверсантов. Чтобы не пугать гражданских, свою работу военные делают без лишних выстрелов. Такие же проверки сейчас идут и в Запорожской области.
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