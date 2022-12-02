Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Военнослужащие часто обнаруживают тайники с вооружением диверсионных групп.

Российские военные приступил к зачистке подконтрольных территорий в Херсонской области. Бойцы ищут украинских радикалов, которые могли выехать из Херсона под видом мирных жителей.

При обследовании жилых домов, военные нередко находят тайники с оружием и боеприпасами для диверсантов. Чтобы не пугать гражданских, свою работу военные делают без лишних выстрелов. Такие же проверки сейчас идут и в Запорожской области.