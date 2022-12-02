Освобожденные из плена ВСУ военные РФ: «Жестко били, морально унижали»

Вернувшиеся из плена ВСУ российские военнослужащие рассказали о пытках и моральном давлении

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Бойцы неохотно вспоминают о том времени, что провели у неонацистов. В первую очередь звонят родным.

50 российских военных вернулись на родную землю после долгих недель украинского плена: каждый из них пережил унижения и издевательства, о которых теперь предпочитает не говорить. Теперь каждого ждет долгий процесс восстановления и путь домой, для некоторых он начался со звонка родным и близким. Героев у трапа Ил-76 встречал Артур Ишпулатов.

Первыми выходят те, кому требуется помощь врачей. Машины скорой пригнали прямо к самолету. Кто-то спускается с перебинтованной рукой, некоторые — прихрамывают.

«Рады вернуться на Родину! Очень рады!» — говорят бойцы.

Кому-то повезло больше, и он находился в плену 40 дней. Кто-то несколько месяцев терпел издевательства и побои боевиков ВСУ.

— Сколько были в плену? — спросил корреспондент Ишпулатов.

— Почти два месяца, — ответил военнослужащий РФ.

— Что там происходило, как с вами обращались?

— Лучше не спрашивать. Это лучше забыть, как страшный сон, — сказал боец.

Они все неохотно вспоминают о том времени, что провели в плену. Говорят, им пришлось пережить настоящие пытки.

«На пересылках били, жестко били. А когда в сам плен попали, там морально унижали. Еды катастрофически мало. То есть давали в 04:00 и в 21:00. Вот если посчитать, следующей кормежки ждать 19 часов», — рассказал освобожденный военнослужащий Александр Гаранин.

В плену Александр Гаранин был чуть больше месяца. Вспоминает, раз в неделю к ним приходил боец украинской армии, приводил с собой блогеров, которые снимали унижения и издевательства над солдатами российской армии. Кроме того, нашим военным предлагали давать украинским телеканалам интервью, в которых непременно нужно было выступить с антироссийскими лозунгами. Взамен обещали дать телефон, чтобы позвонить родным.

«Я месяц был и терпел, не звонил родным, чтобы не ходить на это интервью», — сказал Гаранин.

Родным теперь звонят здесь, вернувшись из плена. Некоторые в прямом смысле не верят своим ушам, когда слышат голоса своих мужей.

— Слушай, другой голос! Это, наверное, не мне звонишь! — воскликнула девушка на другой линии.

— Тебе-тебе, девчуша, тебе! Света, это Сергей, я. Просто по громкой связи говорю, — заверил военный.

— Я твой голос не узнаю!

Виктору Мосянину бойцы ВСУ прострелили руку. Правда, он не хочет рассказывать подробности того, что происходило в плену, и как обращались с ним неонацисты. Говорит, быстрее бы забыть и вылечиться.

— У вас столько ранений, — отметил корреспондент.

— Да ничего страшного, — с улыбкой отмахнулся Мосянин.

— Вы такой оптимист?

— А что? Судьба у нас такая, — заключил освобожденный боец.

Российских солдат в плену заставляли читать националистическую литературу, стоять у стены по три часа. Если пошевелился — плюс еще три часа стоя. Держали в холодном подвале, спать приходилось на голом полу. Говорят: выжить помогло чувство, что дома их непременно ждут.

«Теперь на автобусах освобожденные российские военные отправляются в медицинские центры Министерства обороны, где пройдут реабилитацию и вернутся домой к родным», — передал корреспондент Артур Ишпулатов.