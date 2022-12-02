Улетел в кювет: большегрузы в углем столкнулись «лоб в лоб» на Сахалине

Опубликовано видео ДТП двух большегрузов, столкнувшихся «лоб в лоб» на Сахалине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

После дорожного происшествия пришлось перекрыть трассу.

Чудом обошлось без жертв ДТП на Сахалине. На трассе в Углегорском районе «лоб в лоб» столкнулись два большегруза, перевозившие уголь. Один из грузовиков оказался в кювете, водителю второго повезло больше.

В результате аварии оказалась перекрыта трасса. Другие большегрузы не могут объехать место аварии, из-за чего перевозка угля по этому направлению пока затруднена.