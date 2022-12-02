Вышедшая замуж вдова Марьянова: «Из наследства забрала два телевизора и диван»

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Скандальную битву за имущество покойного актера с его родственниками Ксения Бик проиграла. Все позади, женщина начала новую жизнь, но прошлое ее не отпускает.

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик вот уже год живет в браке с новым избранником — журналистом Сергеем Соболевым. Ровно пять лет назад не стало актера, позади острые моменты горя, скандальная дележка наследства с родственниками умершего, часы эфиров и выяснения отношений. Женщина переехала на новое место и полностью поменяла жизненный уклад. Но, как призналась Бик в интервью Woman.ru, Марьянов все еще незримо присутствует в каждом ее дне.

Артист скончался в стенах реабилитационного центра 15 октября 2017-го. 1 декабря ему исполнилось бы 53 года. После трагедии Ксения Бик с дочкой Анфисой (Марьянов воспитывал ее как родную) жила неподалеку от развалившегося семейного гнездышка. Было трудно, постоянно вспоминались эпизоды счастливой семейной жизни.

«Мы переехали, поменяли школу, все начали с чистого листа. Мы даже вещи почти не стали забирать. По наследству могли рассчитывать на 2/3 всего, что было в квартире. Но забрали только два телевизора и диван, чтобы было на чем спать первое время», — поделилась 36-летняя Бик.

В день рождения Марьянова вдова не пошла на кладбище. Не хочет встречаться с поклонниками, которых она считает чужаками на святом месте. На могилу актера женщина приходит во «внеурочное время». Дочь Бик часто вспоминает артиста, по-прежнему называет его папой. Пусть вокруг новый быт и целая новая жизнь, прошлое не забывается.

«Мы стараемся вспоминать его с улыбкой, Дима был очень веселый, и дома у нас было смешно. Мы постоянно прикалывались… Время идет, а боль меньше не становится. Ведь для кого-то Дмитрий Марьянов — это две даты и его роли в кино, а я вспоминаю его каждый день», — призналась вдова.

После череды скандалов и проигрыша в суде Бик перестала ходить по ток-шоу и раздавать интервью. Журналисты, говорит женщина, выставляли ее в нужном свете ради рейтингов, вырывали фразы из контекста, превращали в коварную охотницу за богатством знаменитости. Теперь вдова избегает общения с прессой и свою личную жизнь бережет от посторонних глаз.

В трагедии родственники артиста обвинили директора реабилитационного центра «Феникс», в котором он скончался. На Оксану Богданову подали в суд за оказание медицинских услуг без лицензии. Сын Марьянова Даниил оценил моральный ущерб в 30 миллионов рублей, Богданову признали виновной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился процесс и какую компенсацию выплатила женщина наследнику актера.