Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

8 декабря мы встречаем Полнолуние на оси мутабельных знаков Близнецы и Стрелец. Они помогают адаптироваться к переменам и укрепить интеллектуальные связи. В Полнолуние все выходит на поверхность, трудно что-то скрывать. Также возбудим организм, поэтому откажитесь от хирургических операций.

У Близнецов, Рыб, Девы и Стрельца повышается конфликтность. Многое будет вертеться вокруг дороги, документов. Эти секторы зодиака также связаны с логистикой, образованием, телефонными контактами и переговорами с иностранцами.

Поскольку в конфигурации участвует Марс, особой внимательности требует огонь. Ну шутите со взрывоопасными предметами и веществами, оружием и колюще-режущими предметами.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов на этой неделе успешная деятельность в сфере консалтинга, торговли, науки и оказания посреднических услуг. Договоры и соглашения, заключенные в этот период, окажутся надежными и перспективными. Возможно знакомство в транспорте или учебных заведениях.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы настроены на конструктивную организацию повседневной жизни и служебных задач. Это неделя выгодного трудоустройства, повышения профессионального опыта, получения навыков, оказания или получения качественных услуг. Руководители могут пополнить штат ответственными и трудолюбивыми работниками.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам вдохновение и мотивацию приносят участие в рекламных акциях, биржевых операциях, публичных выступлениях, светских мероприятиях. Это время для проявления себя, теплых отношений с детьми, возлюбленными. Возможно романтическое увлечение.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков на этой неделе дом и семья занимают важное место в жизни. Это убежище, в которое вы возвращаетесь для восполнения израсходованных энергетических ресурсов. Представителям бизнеса благоприятно создавать акционерные общества, закрытые клубы. В целом неделя удачна для занятий психологией.

Лев — гороскоп на неделю

Львам достичь профессионализма и достичь признания помогут выгодные связи с вышестоящими лицами, нестандартные подход и мышление. Пересмотрите источники дохода: возможно вы увидите с нового ракурса свои возможности. Эта неделя получения премий, бонусов от руководства, и возможно выгодные заключение договоров.

Дева — гороскоп на неделю

Деву на этой неделе ожидают успех, признание в профессиональном круге и обществе. Высокая умственная работоспособность, организаторские навыки способствуют крупным масштабным начинаниям и выгодным проектам. Возможна также активность в международной, законодательной и издательской деятельностях.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов жизненная цель формируется в путешествиях, посредством общения или СМИ. Возможно неожиданное знакомство в дороге, в процессе постижения знаний или в ходе научных дискуссий. Вы наполнены прогрессивными идеями и способны наполнить других в их целесообразности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут почувствовать улучшение в сфере здоровья. Особенно касательно органов дыхания, нервной системы, рук, связок и сухожилий. Проявление своей истинной природы возможно посредством музыки, расслабления, уединения. Можно полностью выбросить из сознания все проблемные вопросы и заняться творчеством. Главное — берегите себя от перегрузок на работе.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельца предстоит неделю удачного сотрудничества, помощи, спонсорской поддержки от друзей, высокопоставленных лиц или общественных организаций. Это ориентир на партнерство на тех людей, которые рядом. Возможно также заключение долгосрочных договоров в сфере науки, торговли, коммерции, IT-технологий. Больше внимания обращайте не на себя, а на тех, кто рядом.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги заняты организацией собственного предприятия, мастерской или обустройством рабочего кабинета. На этой неделе возможно налаживание выгодных связей с вышестоящими организациями, со статусными клиентами или службами бытовых услуг. Легкое освоение информации, творческие, новаторские идеи — все это сопутствует вам в данный период.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, успех находит вас в процессе публичного выступления, научной конференции, спортивного мероприятия или выхода в свет. Это неделя романтических встреч, знакомств с представителями других культур и национальностей. Только не сидите в четырех стенах. Духовные интересы, тяга к справедливости — все это наполняет данную неделю.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, ваши активные действия направлены на расширение земельных наделов, недвижимости, регистрации собственного предприятия, оформления соответствующих документов и получения полезной информации. Выгодно решаются вопросы страхования, наследования, капитального ремонта. Главное — приложить все силы для того, чтобы достичь результата, а не бросить все на полпути.

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