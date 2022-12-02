Рэперу Тимати приписывают роман с 24-летней красавицей-организатором выставок

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Недолгими оказались отношения звезды с моделью Валентиной Ивановой. Более того, впервые за многие годы он выбрал себе спутницу не на подиуме.

Высокая блондинка, 24-летняя красавица, будто написанная модным художником под руководством топового пластического хирурга, по имени Паулина. По данным источников Peopletalk, это новая возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати. Информаторы утверждают, что модели Валентине Ивановой артист сказал «давай, до свидания» и вместо нее взял под руку юную леди-организатора выставок.

Как отмечает издание, вместе с пассией из мира искусства Тимати на днях побывал на мероприятии антикварного салона. И это было не первое и не второе свидание — знаменитость и его избранница встречаются уже несколько месяцев. По слухам, недавно пара провела романтический отпуск в Дубае.

С матерью своего сына Ратмира, Анастасией Решетовой рэпер расстался в 2020 году после шести совместных лет. С тех пор рядом с ним на тусовках и пляжах ОАЭ побывало много прекрасных дам. Все модели — этому правилу Тимати не изменяет много лет. Очевидно, при встрече с Паулиной произошел сбой в системе, хотя внешние данные девушки легко позволили бы и ей оказаться на подиуме.

Поговаривали, что Решетова так и не стала женой Юнусова из-за его мамы Симоны. Невзлюбила женщина невестку, а ее в семье принято уважать и слушаться. Сама Анастасия данную версию отрицала. Рассуждала лишь об ошибках, совершенных в отношениях, созависимости и неминуемости разрыва. Подробности оставила в тайне. Предпоследняя спутница рэпера Валентина Иванова его маму покорила. Но даже веское мнение Симоны не спасло модель в этой игре на выбывание.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Решетова рассказала, как переживала расставание с Тимати.