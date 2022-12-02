Отверженный европеец: как Байден оскорбил Макрона во время его визита в США

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Никакой тебе роскоши: сначала обед в американской забегаловке, а позже прием с «меню раздора» на столе. Дизайном ужина занималась первая леди Штатов.

Джо Байден сегодня родил новый мем, который уже расходится по миру. Принимая в Вашингтоне Эммануэля Макрона вместе с женой, он повел их в кафе, потому что хотел поесть мороженого. Не зря говорят, чем старше человек становится, тем больше впадает в детство.

И в соцсетях уже поняли, как решить вечную проблему президента США с уходом со сцены. Просто нужно поманить его рожком пломбира. Какие еще секреты удалось подсмотреть журналистам, расскажет Виталий Чащухин.

Первый за шесть лет государственный визит французского президента в США. Ни тебе пушечных выстрелов, ни смотра войск, ни гимна двух государств. С Байденом коротко пересеклись в ближайшей кафешке, у него есть и поважнее дела. Ну, скажем, зажечь главную рождественскую елку. Да и самому на этой елке как следует зажечь по старой-то привычке: умудрился даже унести с собой чужой микрофон.

Как знать, может, он ему и правда пригодится, чтобы докричаться до Макрона. У США с Францией накопилось много взаимных претензий, которые будут высказаны во время более официального и роскошного приема.

«Дизайн этого ужина был вдохновлен общими цветами наших флагов — красным, белым и синим — и нашими общими ценностями — свободой и демократией, равенством и товариществом», — пояснила первая леди США Джилл Байден.

Но вот судя по ингредиентам этих блюд, у французского лидера заранее испорченный ужин: Белый дом заготовил для него настоящее «меню раздора». Тут и омары из штата Мэн (со своей собственной богатой морской историей), американская икра,

домашние равиоли с кабачком и даже козий сыр, и сыр с плесенью «сделано в Америке». Ешь, Макрон, запивай нефильтрованным калифорнийским шардоне или каберне-савиньон. Не какие-нибудь, а именно американские виноградники в центре внимания.

«В Европе наивно полагали, что принцип „America first“ безвозвратно ушел в прошлое вместе с администрацией Трампа. Не тут-то было: начинается новая, еще более безудержная протекционистская политика Байдена. И она привнесет этим переговорам особую остроту», — передает корреспондент Виталий Чащухин.

Новый американский закон, направленный на борьбу с инфляцией, — приговор для всего европейского бизнеса. США намерены направить 370 миллиардов долларов и стимулировать исключительно свою промышленность, давая ей максимальное преимущество перед иностранными, в том числе французскими, компаниями. Инвестировать в Европу станет просто невыгодно. Макрон уже назвал такую политику «сверхагрессивной». Решится ли повторить Байдену в лицо?

«Для отношений между Францией и США — это серьезно и плохо, и это так просто не исчезнет. Французы действительно злятся — это не то же самое, что отменить какую-нибудь встречу на вечер. Они видели в Байдене сильного сторонника Трансатлантического союза, который должен был обеспечить стабильность и сплоченность после тяжелого периода правления Трампа. А получается, что это не так», — уверен политический обозреватель Дэн Де Лус.

Планами Байдена недовольны по всей Европе. Антиамериканские настроения множатся и на протестах, и на парламентских трибунах. Европейские политики открыто признают, что США наживаются буквально на войне, поставляя теперь свой дорогой сжиженный газ взамен дешевого российского.

«Байден спасает только американскую экономику в ущерб европейской. Нам тоже нужен свой суверенитет и своя нормальная политика», — заявила депутат Национального собрания Франции от партии «Непокоренная Франция» Клементина Отэн.

Которую Макрон, один из немногих европейских лидеров, еще хоть как-то пытается проводить, задавая Байдену неудобные вопросы, признавая серьезный риск раскола между Европой и Штатами, и до сих пор пытаясь дозвонится до Путина и предложить некие переговоры, за что французского президента в Белом доме непременно упрекнут. Ведь такая европейская самостоятельность тем более не в интересах США.